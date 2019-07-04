Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в центре Москвы
• 14:01 • 4 июля 2019
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Следователи устанавливают полную картину произошедшего и опрашивают очевидцев
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в центре столицы.
Трехлетний мальчик играл на детской площадке на территории Басманного района. Из-за сильного ветра на него упало дерево. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщили на официальном сайте СК РФ по городу Москве.
Уголовное дел возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователи устанавливают полную картину произошедшего и опрашивают очевидцев.
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