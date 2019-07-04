Около 7 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации построят к 2020 году
В середине 2020 года в стадии проектирования и строительства по программе реновации будут находиться около семи миллионов квадратных метров жилья, заявил в рамках Московского урбанистического форума заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.
— Нам необходимо «поднять волну» переселений для того, чтобы реализовать программу реновации в три этапа. Для этого необходимо запустить проектирование и строительство не менее семи миллионов квадратных метров жилья. Этих показателей мы добьемся в середине следующего года, — пояснил заммэра.
В дальнейшем ежегодно планируется возводить от одного до полутора миллионов квадратных метров жилья по программе. В настоящее время на стадии строительства находятся порядка 90 тысяч квартир, идет разработка проектов планировок новых кварталов реновации, подбираются стартовые площадки.
При этом в проект развития городских районов в столице будут заложены принципы «здорового урбанизма».
— Это концепция развития городских территорий, способствующая повышению комфортности проживания в мегаполисе, а также формированию благоприятного эмоционального, психологического и физического здоровья, — рассказал Марат Хуснуллин.
Заместитель мэра отметил, что концепция предполагает обустройство большого количества парков, скверов, активную работу по озеленению общественных пространств, создание большого количества велосипедных дорожек и пешеходных зон.
— Во многом эти стандарты уже заложены в принципы формирования кварталов реновации, нормы и стандарты могут совершенствоваться в дальнейшем, — сказал заммэра.
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