Анастасия Ракова рассказала о новой программе развития инфраструктуры здравоохранения

Города, которые вкладываются в здравоохранение, являются наиболее успешными. С таким заявлением 4 июля в рамках Московского урбанистического форума выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Люди, отметила она, выбирают те города, в которых безопасно и комфортно жить.

— Вопрос нашего здоровья и наших детей, родителей для каждого из нас является принципиальным, — сказала Анастасия Ракова.

Заммэра также подчеркнула, что столица всегда много вкладывала в здравоохранение. Эта линия, по словам Раковой, будет продолжена.

— У нас новая масштабная программа развития инфраструктуры здравоохранения. За ближайшие пять лет планируем построить около миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов, — сказала она.

Уже в этом году, добавила заместитель мэра, заканчивается строительство новой многофункциональной больницы в Коммунарке площадью 160 тысяч квадратных метров. По словам Раковой, это первая больница, в которой будет одновременно и детское, и взрослое здравоохранение. Там же будут родильный дом и инфекционный корпус.

— В этом году заканчивается строительство нового перинатально-кардиологического корпуса больницы имени Ворохобова, — рассказала она, добавив, что в нем будет организовано 330 коек. — Это позволит нам организовать более высокий уровень качества оказания помощи новорожденным детям с различными патологиями.

Анастасия Ракова отметила, что быстрыми темпами идет строительство неонатального корпуса больницы имени Виноградова. Кроме того, завершается проектирование шести новых скоропомощных корпусов.

— Они принципиально по-новому позволят организовать оказание неотложной медицинской помощи в шести крупных многопрофильных больницах, — пояснила она.

Заммэра напомнила, что уже принято решение о строительстве двух новых инфекционных корпусов больниц. Также проектируется новый корпус института Логинова, который позволит оказывать помощь онкобольным на самом современном уровне.

— Тем не менее в увеличении продолжительности жизни, выявлении различных заболеваний по-прежнему первоочередную роль будет играть поликлиническое звено, — сказала Анастасия Ракова. — Расширением доступности оказания медпомощи в поликлиническом звене мы тоже активно занимаемся.

Со следующего года в Москве стартуют реализация масштабной программы капитального ремонта 125 поликлиник и внедрение нового стандарта московской поликлиники, который, отметила заммэра, предполагает совершенно новый подход к организации пространств внутри медучреждений, логистике и единому стандарту оснащения оборудованием.

— Так, чтобы в каком бы районе столицы человек не жил, у всех были равные возможности получения медицинской помощи, — пояснила она.

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