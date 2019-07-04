Более миллиона услуг оказывает официальный портал мэра ежедневно

Больше миллиона услуг оказывается на mos.ru ежедневно. Информацию об этом сообщил руководитель направления «Городские электронные услуги» столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

На данном портале можно найти данные в нескольких сферах медицины, транспорта и так далее.

- На данный момент городскими электронными услугами свыше 8,2 миллионов человек. Согласно нашей статистике, более 3,2 миллионов человек получают минимум 2 услуги за год. Сейчас существуют онлайн различные сервисы. В том числе и для родителей. Например, теперь родители могут через интернет сделать следующее: записать ребенка в в детский сад и школу, проверить электронный дневника и так далее. В том числе есть сервисы в сферах ЖКХ и здравоохранения. Это значительно улучшает и упрощает москвичей, - уточнил Дмитрий Иванов.

В свою очередь, как используют электронные сервисы за рубежом, в том числе в Нидерландах рассказал руководитель департамента компании «ТоmTom» Ralf-peterShafer.

- Основная задача полицентричных город и районов создать условия для жителей, для этого необходимо использовать технологии. В том числе благодаря адаптивным технологиям можно решить многие проблемы.

Среди которых транспортная загруженность города. Лучший пример – это Копендаген. Снизить число парковочных мест было сложно. Но вот теперь у них стал безопасный и комфортный город. Многие горожане пересели на велосипеды. Я впервые увидел пробку из велосипедов, а не из машин, - прокомментировал Ralf-peterShafer.

В Москве созданием комфортного и безопасного города занимаются несколько компаний. Биометрическими технологиями в том числе занимается компания«Техносерв».

- Сейчас практически на всех спортивных объектам в Москве внедрены биометрические технологии. Они позволяют считать данные и не позволить вандалам испортить праздник для зрителей. Сейчас мы работаем над новой платформой, которая будет использоваться в медицине, - пояснил руководитель компании Андрей Хрулев.

К слову, современные технологии используют и в других сферах. По словам советника мэра Парижа Карлоса Морено роль разработок сложно переоценить.

- Можно сказать, что технологии являются рычагом развития. На данный момент из бюджета Парижа мы выделяем 800 миллионов для поддержки проектов, которые предлагают горожане. Для этого нам нужны высотехнологичные платформы. Для их создания на данный момент мы создали курсы, которые могут посещать молодые специалисты, - пояснил советник мэра Парижа Карлос Морено.

Он добавил, что благодаря цифровому сервису Париж сможет выйти на новый уровень развития. В том числе, сейчас разрабатывается программа «15 минут». Она заключается в том, что добраться до необходимой точки в городе можно за 15 минут.

К слову, столичная программа «Мой район» должна создать всю инфраструктуру для жителей.

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