Ушел из жизни испанский актер Артуро Фернандес
• 14:24 • 4 июля 2019
Поделиться:
0
doc762oczxgkg9qgzyk1um
Ему было 90 лет
Фото: Zuma\ТАСС
В Испании на 91-м году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Последние несколько дней он пребывал в больнице в Мадриде из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет ABC.
Артуро Фернандес родился в 1929 году в Хихоне (автономное сообщество Астурия). Дебютировал в кинематографе больше полувека назад — в 1954 году. За свою долгую и востребованную карьеру он исполнил несколько десятков ролей. В частности, Фернандес принял участие в съемках таких лент, как «Лучшие времена», «Девушка в бассейне», «Обнаженный брак».
Помимо прочего, он проявил себя и на театральной сцене. Своей профессиональной деятельностью Фернандес занимался до апреля 2019 года. В этот период у него появились проблемы со спиной.
Теги:
15:204 июля 2019
14:524 июля 2019
14:454 июля 2019
14:364 июля 2019
14:364 июля 2019
14:244 июля 2019
14:194 июля 2019
14:014 июля 2019
13:334 июля 2019
13:254 июля 2019
13:184 июля 2019
13:144 июля 2019
13:124 июля 2019
12:474 июля 2019
12:444 июля 2019
12:274 июля 2019
12:204 июля 2019
12:134 июля 2019
11:584 июля 2019
11:364 июля 2019
11:204 июля 2019
11:154 июля 2019
10:484 июля 2019
10:214 июля 2019
10:004 июля 2019
09:214 июля 2019
08:574 июля 2019
08:384 июля 2019
08:384 июля 2019
08:264 июля 2019
08:134 июля 2019
07:174 июля 2019
06:544 июля 2019
06:154 июля 2019
05:104 июля 2019
04:554 июля 2019
04:344 июля 2019
04:184 июля 2019
03:564 июля 2019
03:364 июля 2019
03:144 июля 2019
02:514 июля 2019
02:334 июля 2019
01:554 июля 2019
01:174 июля 2019
00:394 июля 2019
00:154 июля 2019
23:403 июля 2019
22:473 июля 2019
22:103 июля 2019
21:413 июля 2019
21:343 июля 2019
21:323 июля 2019
20:353 июля 2019
19:133 июля 2019