Сергей Собянин: Две трети промышленных зон испытывают перемены

Две трети промышленных зон меняются, в них идет строительство новых центров притяжения, либо ведется проектирование новых районов, заявил в ходе второго пленарного заседания, проходящего в концерном зале «Зарядье» Урбанфорума, мэр Москвы Сергей Собянин.

— Все наши проекты и программы оцениваются с точки зрения удобства для горожан, на сколько они повышают их качество жизни и здоровья, — отметил Сергей Собянин.

По его словам, важно сбалансированное развитие Москвы.

— Город — это место для образования и освоения профессии. Людей влечет в города карьерный рост и высокая заработная плата, — продолжил мэр. — Но я категорически с этим не согласен, эту тенденцию можно изменить. Но для этого нужно время, решить проблемы нельзя по мановению волшебной палочки. Главное — поставить цель по созданию городской среды.

Среди проблем Москвы он назвал маятниковую миграцию, дорожные заторы, отсутствие рабочих мест в спальных районах.

— Считаю, что это большой вызов, — продолжил глава столицы. — Но эту проблему можно смягчить. За последние годы мы занялись реновацией промышленных зон. Программой обновления охвачены две трети из них. Здесь создают новые районы, парки, скверы, жилье.

Транспортную проблему призвано решить создание новых станций городской подземки.

— На ближайшие пять лет расписана большая программа по строительству метро, — сказал мэр. — Среди главных проектов — создание Большого кольца.

Другим мегапроектом Сергей Собянин назвал запуск Московских центральных диаметров. Они станут наземным метро для столицы и Подмосковья.

— В целом на дорогах ежедневно мы видим порядка 3,5 миллиона машин, — продолжил Сергей Собянин. — В городе ведется не только строительство локальных участков, отдельных развязок — идет создание магистралей хордового сообщения. Это гигантский проект, и в его реализации мы прошли большую часть пути.

В столице появится новое дорожное кольцо, состоящее из Северо-Восточной, Северо-Западной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады.

— Ситуация на дорогах постепенно улучшается, — продолжил Сергей Собянин.

Этому способствуют в том числе создание выделенных полос, обновление автопарка как городского общественного транспорта, так и личного.

Создание транспортной инфраструктуры облегчает путь до ряда спортивных объектов. За последние годы в Москве открыли ряд ключевых центров, арен, локальных площадок.

— Количество занимающихся физкультурой и спортом в Москве увеличилось вдвое, — отметил Сергей Собянин.

Одной из самых трудных проблем мэр назвал вопрос обновления жилфонда. Программа реновации в Москве существует почти два года. Согласно ей, свыше пяти тысяч старых пятиэтажек будут расселены в ближайшие 15 лет.

Еще одной программой по обновлению города и созданию комфортной среды становится программа «Мой район». Хорошим примером при комплексном благоустройстве глава столицы назвал работы, проводимые в Капотне. Экологию этого столичного района улучшат модернизация действующего нефтеперерабатывающего завода, прохождение Южной рокады, создание новых парков и открытие социальных объектов.

— Кроме того, программа реновации охватит до 40 процентов жителей Капотни, — заявил Сергей Собянин.

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