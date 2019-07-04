Медведев оценил преимущества электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал законопроект об электронных трудовых книжках в ходе заседания правительства в подмосковных Горках в четверг, 4 июля. По мнению политика, данные в электронном виде сделают документооборот в этой сфере дешевле и удобнее для работодателей. Кроме того, электронные трудовые книжки станут для работников страховкой от потери бумажных документов.
— Преимущества очевидны, включая снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек. Тут экономию по-разному считают, но в любом случае это сотни миллионов рублей, — сказал Медведев.
Основной проблемой при потере трудовой книжки является необходимость создать ее копию. В этом случае часто бывает сложно найти утраченную информацию. Поиски могут занять многие месяцы.
Законопроект об электронных трудовых книжках коснется примерно 60 миллионов работников. В связи с этим переход с бумажного носителя на электронный должен быть плавным, пишет «Интерфакс».
Напомним, ранее Пенсионный фонд сообщил, что процесс оцифровки трудовых книжек всех граждан России завершен.
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