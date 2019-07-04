Врачи Дубненской больницы вывели из комы восьмилетнего мальчика

• 14:58 • 4 июля 2019
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Причиной комы стал недостаточный контроль за уровнем сахара в крови
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Восьмилетнего мальчика вывели из комы врачи Дубненской городской больницы, сообщает «Радио 1».
Сообщается, что мальчик страдает сахарным диабетом и на протяжении трех лет получает препараты инсулина. Врачи сделали мальчику анализ крови при поступлении в больницу — количество глюкозы почти в 10 раз превысило норму.
Пациент был госпитализирован в отделение анестезиологии-реанимации.
Врачи объяснили, что мальчик впал в кому из-за несоблюдения диеты и недостаточного контроля за уровнем сахара. Ребенку была скорректирована доза инсулина, спустя два дня его выписали из больницы.
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