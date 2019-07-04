Музыка в метро: переливы в переходе
• 15:18 • 4 июля 2019
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Гитарист Сергей Мартемьянов участвует в проекте «Музыка в метро»
Фото: Личный архив
5 июля вечером перезагрузка ждет вас прямо в метро.
С 16:00 до 17:00 в переходе между станциями «Площадь Революции» и «Театральная» будет играть прекрасный гитарист Сергей Мартемьянов.
Сергей окончил музыкальное училище и консерваторию, около четырех лет играл на Арбате. Он считает, что уровень музыкантов, играющих в метро, очень высокий, и проект нужно продолжать. «Уличные музыканты всегда были и будут», — уверен гитарист.
У артиста, выступающего не первый раз, уже появились поклонники. Приглашаем вас послушать его виртуозную игру.
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