Москва получила приглашение на конференцию по Венесуэле в Перу
Москва получила приглашение от Перу принять участие в конференции по Венесуэле. Данная встреча пройдет в Лиме.
Планируется, что там, помимо России, примут участие Куба, Турция, Уругвай, Боливия.
— В настоящий момент данное приглашение анализируется с точки зрения того, насколько идеи этой конференции сопрягаются с задачей поощрения внутривенесуэльского диалога для достижения согласия между венесуэльскими сторонами — правительства и оппозиции, — заявил директор латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Щетинин.
Он добавил, что запланированная конференция, в которой, возможно, будет участвовать российская столица, анализируется.
Конференция пройдет в столице Перу 6 августа. Главная тема — это то, как лучше восстановить демократию в Венесуэле, передает РИА Новости.
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