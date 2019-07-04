Россия выразила протест против карты с «японскими» Курилами на G20
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва выражает протест из-за материала на G20, где Курильские острова обозначены как территория Японии.
Подчеркивается, что подобные географические определения в первую очередь противоречат официальным документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны.
По словам Захаровой, российская нота указывает на злоупотребление Японией функциями председателя «Большой двадцатки».
Заявление официального представителя МИД РФ передает РИА Новости. Захарова отмечает, что в ноте указаны действия Японии, которые совершаются «в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к России».
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