Депутат прокомментировал заход кораблей НАТО в Одессу
• 17:01 • 4 июля 2019
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Учения Sea Breeze проводятся ежегодно на Черном море и территории Украины с 1997 года
Фото: https://twitter.com/BoudewijnBoots
Депутат Государственной думы Юрий Швыткин прокомментировал заход кораблей НАТО в Одессу.
4 июля два корабля НАТО зашли в порт Одессы. Они примут участие в учениях Sea Breeze 2019. В ближайшее время в порт должны прибыть еще два судна Североатлантического альянса.
Юрий Швыткин отмечает, что подобные учения показывают поддержку странами блока НАТО и Украиной агрессивной военной риторики по отношению к РФ.
Депутат подчеркнул, что Россия ведет наблюдения за маневрами НАТО в Черном море.
— В случае необходимости мы, конечно же, соответствующим образом будем реагировать, — заявил он в комментарии ФАН.
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