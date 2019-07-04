Делегат ПАСЕ от Франции объяснил, почему Париж поддержал возвращение России
• 17:49 • 4 июля 2019
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Французский делегат отметил, что ПАСЕ может работать только в диалоге с РФ
Фото: facebook.com/Jérôme Lambert député de la Charente
Россия должна участвовать в работе ПАСЕ и выстраивать диалог с Европой. Такое мнение в комментарии ФАН высказал французский делегат ПАСЕ Жером Ламбер.
Он подчеркнул, что голосовал за возвращение РФ, как и вся французская делегация.
— У России есть что сказать Европе так же, как и у нас есть что сказать России, поэтому нужно установить диалог и постоянно его вести, развивать, — отметил он.
По его словам, в процессе коммуникации можно наладить диалог, а без него улучшить отношения сложно.
Жером Ламбер также уточнил, что урегулирование деталей относительно выплаты взносов — это формальный вопрос, который вскоре будет решен.
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