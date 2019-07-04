Жизнь после авто: утопия или нет

Наступление новых технологий неизбежно: сегодня быстрыми тепами развивается беспилотный транспорт.

Причем не только автомобильный. В некоторых европейских городах уже несколько лет работает беспилотное метро. Первая линия действует в Париже — по ней курсируют «умные» поезда. Метро в итальянском городе Турине управляется по такому же принципу.

Транспорт будущего формируется с учетом технологических, финансовых возможностей и социального договора между людьми. В его развитии можно наблюдать борьбу двух видов капитала: один вкладывается в развитие общественного транспорта, другой — в автомобилестроение. Какой из этих видов займет лидирующую позицию, будет зависеть от совокупности критериев. Их по меньшей мере четыре: скорость, безопасность, удобство, цена. Мне очевидно, что общественный транспорт оставит позади личные автомобили.

Но перемещается сегодня не только человек. Меняется представление о рабочем месте. Это уже не только стационарное офисное помещение: есть мобильные офисы, коворкинги, фриланс-режим... Весь город перестает быть пятном или точкой на карте. Для жителя он становится персональным иероглифом, набором линий, по которым он перемещается: на работу, на дачу, к близким и друзьям.

Когда иероглиф начерчен красиво и правильно, то жизнь на этих линиях, в таком месте легка, прекрасна. Поэтому один из трендов XXI века — связанность маршрутов, ведь стремление человека к свободе во многом связано со свободой перемещения.

Общественный транспорт оставит позади личные автомобили Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Важна также транспортировка грузов: разведение этих потоков на законодательном уровне — имеется в виду зонирование по времени и пространству — разгрузит город от пробок.

Чтобы управлять сложным миром, нужен быстрый доступ к получению данных. Это направление уже развивается. К примеру, сведения о движении транспорта мы получаем при помощи мобильных устройств. Только представьте, сколько может «зарабатывать» большой город, экономя ресурсы. Даже если мы говорим лишь об одном проценте от расхода топлива или секундах времени.

Еще одна тенденция — гонка за скоростью. Всю историю мы наблюдаем, как человек любой ценой пытается увеличить скорость, сократив время. Сейчас говорят о телепортации — мгновенном перемещении из одной точки в другую. Но пока это остается недостижимым идеалом для человечества. Будем надеяться, что многие теоретические разработки в области транспорта, которые сегодня кажутся фантастическими, в будущем воплотятся.

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