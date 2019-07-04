Набережные станут единым пространством...

Одна из основных программ в столице ─ это развитие берегов Москвы-реки. Сегодня на форуме мы вели разговор о том, что уже благоустроено в последние годы, а это примерно 55 километров пространств вдоль берега Москвы-реки, 27 процентов всей длины.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина будут приведены в порядок все 200 километров береговой зоны. Задача такова: вдоль берега реки нужно не просто сделать общественные пространства, но и увязать их с жилыми массивами, микрорайонами, сделать так, чтобы каждый отдельный парк у берега вошел в единый комплекс, обеспечить доступность к этому пространству и круглогодичное его использование.

Мы демонстрируем москвичам, какие уникальные здания, сооружения создаются на этой территории, какие создаются спортивные объекты, которых раньше не было ни в Москве, ни в России в целом. Например, парк технических видов спорта в Печатниках.

Участники форума предложили ввести праздник Москвы-реки, во время которого горожане смогут выйти на пространство вдоль берега и веселиться Фото: https://pixabay.com/ru/

От участников форума прозвучало достаточно интересное предложение: а что если нам в Москве сделать праздник Москвы-реки? Чтобы москвичи могли выйти на это огромнейшее пространство вдоль берега (а это несколько тысяч гектаров) и отмечать этот праздник один день или два, а может быть, неделю — это уже предмет обсуждения с горожанами.

Важно также отметить, что правительство города работает над очисткой реки. Сегодня практически все наши промышленные предприятия, предприятия Комплекса городского хозяйства сбрасывают в Москву-реку воду, очищенную до уровня рыборазведения. Эти мероприятия продолжаются, и река сегодня на входе в город, может быть, по некоторым параметрам даже чище, чем на выходе. Получается, что, проходя через город, Москва-река дополнительно очищается от тех или иных химических и биологических примесей.

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