Два человека пострадали в аварии на юго-востоке столицы
• 20:01 • 4 июля 2019
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Пострадавших доставили в больницу
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
В столичном районе Люблино 4 июля произошла авария. По данным с места происшествия, мотоцикл врезался в бетонную клумбу, есть пострадавшие.
— Мопед въехал в клумбу, двое ранены: мужчина и женщина. Они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, — заявил «Вечерней Москве» дежурный офицер пресс-службы ГИБДД по столице.
Обстоятельства аварии на улице Люблинская в районе дома №62 устанавливаются, на место прибыли экстренные службы.
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