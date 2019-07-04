Стартовал московский этап всероссийского конкурса проектов технического творчества
В столице стартовал очередной этап всероссийского конкурса проектов технического творчества Rukami. Его финалисты приедут на Фестиваль идей и технологий в Москве 31 августа.
Сообщается, что там будут изобретатели из 10 регионов: Челябинска, Тулы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Белгорода, Новосибирска и Владивостока.
Так, организаторы уточнили, что московский этап приема заявок на участие в конкурсе завершится 5 августа.
Основная задача конкурса в том, чтобы популяризировать проекты инженерно-технического творчества школьников и студентов в России.
Кроме того, на этом фестивале в столице соберутся талантливые ребята из регионов. Тут они обменяются идеями с энтузиастами, заручившись поддержкой опытных изобретателей.
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