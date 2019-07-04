Продюсера фильма «Волк с Уолл-Стрит» обвинили в отмывании денег
Продюсер Риза Азиз, известный по работе над фильмами «Тупой и еще тупее» и «Волк с Уолл-Стрит», был задержан в Соединенных Штатах Америки по подозрению в отмывании финансовых средств.
Суд по его делу пройдет в Майами 5 июля.
В настоящее время Риза Азиз отпущен из-под стражи под залог. Продюсер обвиняется в том, что он вместе с матерью, отчимом и давним другом «отмыли» из государственного фонда 4,5 миллиарда долларов.
Как сообщает The New York Times, украденные средства, возможно, были использованы Азизом при финансировании фильмов.
Напомним, что картина «Волк с Уолл-Стрит» повествует о биржевом брокере Джордане Беллфорде, который отбывал наказание в тюрьме за мошенничество.
Читайте также: Кассир обменного пункта похитила 41 миллион рублей и сбежала через окно