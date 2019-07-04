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Общество

Посол Азербайджанской Республики и делегация главных редакторов посетили газету «Вечерняя Москва»

Юлия Зименко
• 20:51 • 4 июля 2019
Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов (в центре слева), чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы (справа) и главные редакторы газет Азербайджанской Республики
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов (в центре слева), чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы (справа) и главные редакторы газет Азербайджанской Республики
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В четверг, 4 июля, редакцию газеты «Вечерняя Москва» посетили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы, а также исполнительный директор Фонда поддержки СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, делегация главных редакторов и журналистов из Баку.

В ходе встречи обсудили современное положение дел в сфере средств массовой информации, коснулись проблемных тем. Одним из вопросов, который вызвал живое обсуждение экспертов, стал мировой тренд на локализацию прессы.

— Современная журналистика находится в состоянии достаточно сложном, — обратился к гостям главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. — Электронные СМИ опережают печатные по скорости донесения информации. Звук и картинка всегда обгоняют слово. Это стало поводом для обсуждения в медиасообществе. Некоторые считают, что время газет ушло, они уходят с рынка, умирают. Но, по моему убеждению, разговоры о смерти печатных изданий слишком преувеличены.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы (слева), главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

По словам Александра Куприянова, общество устает от фейковых новостей, которые часто ради повышения трафика публикуют электронные СМИ.

— Исследования последних лет показали, что 69 процентов опрошенных американцев бросают сайты и возвращаются к традиционной прессе, — подчеркнул Александр Куприянов. — Мы в России только приходим к этому тренду. Но и у нас он уже очень заметен. Будущее за локальной прессой. 

Гости из Азербайджана отметили, что привлечь интерес молодежи к печатной продукции позволит подбор молодых кадров на работу в редакции. Это поможет отслеживать интересные этой аудитории темы для публикаций.

— Благодарим вас за приглашение и интересную встречу, — подчеркнул в завершение беседы Вугар Сафарли. — Желаем вам всем удачи. Мы планируем организовать встречу с руководителями российских СМИ в Баку. Приглашаем вас!

Участие во встрече также приняли исполнительный директор Фонда поддержки СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, генеральный директор информационного агентства «Тренд» Ильгар Гусейнов, главный редактор газеты «Сес» Бахруз Гулиев, главный редактор газеты «Ики сахиль» Вугар Рахимзаде, главный редактор газеты «Бакинский рабочий» Рахман Гаджиев, главный редактор газеты «Каспий» Ильгар Гусейнов, главный редактор газеты «Новое Время» Шакир Агаев, заместитель председателя совета прессы Азербайджана Мушвиг Алескерли, заместитель главы редакции информационного агентства «АзерТадж» Азиз Мамедов, главный редактор газеты «Халг» Гасан Гасанов, заместитель председателя Национального совета по телевидению и радио Азербайджана Рашад Насиров, главный редактор газеты «Бакы Хабар» Айдын Гулиев, советник посольства Джавид Набиев, третий секретарь посольства Мирджавид Мирсултанов.

Главные редакторы азербайджанских газет поблагодарили «Вечернюю Москву» в лице ее главного редактора за интереснейшую беседу. Вугар Сафарли в заключение встречи вручил редакции символический подарок.

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов (в центре слева), чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы (справа) и главные редакторы газет Азербайджанской Республики
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
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