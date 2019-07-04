Москвичи смогут летать на вертолетах вместо поездок на такси
Холдинг «Вертолеты России» решил запустить авиационное такси на территории Москвы и столичного региона. Более того – воздушные водители даже претендуют на знаменитые желтые шашки.
«Вертолеты России» планируют выполнять перевозки трех видов: между районами, из города в аэропорт и из столицы в область. Стоит отметить, что цена соответствует возможной скорости доставки пассажира до места назначения. Холдинг планирует оказывать данную услугу с примерным тарифом – 12 тысяч рублей в час за одного человека.
- Компания оценила, сколько потенциальные клиенты готовы платить, и поэтому намерена придерживаться указанной цены, - цитирует РБК представителей «Вертолетов России».
Добавим, что, по предположению специалистов, авиатакси может стимулировать стагнирующий внутренний авиарынок.
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