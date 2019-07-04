Пятый элемент: столица запустит уникальные проекты, созданные на основе 5G

Важный шаг к технологическому прорыву сделали руководство МТС и правительство Москвы, которые на прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно документу, компания намерена инвестировать в развитие сетей 5G в Москве более 20 миллиардов рублей до 2024 года. А до реализации первого пилотного проекта на сети 5G в транспортной сфере остается всего несколько месяцев: она запланирована уже на вторую половину 2019 года.

На повестке дня — транспорт

Предполагается, что действующая транспортная система в городе будет модернизирована с учетом технологий завтрашнего дня (умные технологии в Москве применяются и сейчас — например, система «Магистраль», мониторинг общественного транспорта на остановках и использование анализа больших данных для эффективного развития инфраструктуры). Соглашение позволит внедрить новые решения для улучшения транспортной ситуации, оптимизации парковочного пространства, повышения безопасности на дорогах. Так, по подсчетам PwC, только внедрение умных светофоров, анализирующих трафик, позволит увеличить пропускную способность дорог на 10 процентов. Подобные решения МТС будет тестировать в пилотной зоне на ВДНХ.

— Наша компания много лет сотрудничает с правительством Москвы по цифровым направлениям, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Заключение соглашения — логичный шаг, направленный на укрепление этого партнерства. Как поставщик цифровых продуктов МТС предоставляет столице облачные технологии, аналитику больших данных, финтех, IoT-сервисы (интернет вещей), и мы рады возможности расширять наше партнерство в самых передовых сферах на благо жителей и предприятий Москвы. Также одним из элементов соглашения станет создание в Москве постоянно действующих пилотных зон 5G, предназначенных для разработки и тестирования инновационных решений. Пилотные кластеры будут открыты для крупных разработчиков и стартапов, а также выступят в качестве демонстрационных центров.

Будущее уже рядом

На самом деле, переоценить значение внедрения технологии 5G для городской экономики сложно. Говоря техническим языком, она должна обеспечивать более высокую пропускную способность и скорость по сравнению с технологиями 4G. Это позволит обеспечить доступ к широкополосной мобильной связи со скоростью передачи данных до 25 Гбит/с. Второй важнейший нюанс — крайне низкая «задержка» сети, то есть время, необходимое для пересылки сообщения с устройства в сеть и получения ответа.

В сети 4G она составляет порядка 60 миллисекунд, в сети пятого поколения может достигать всего четырех. Попробуем разобраться, что это значит практически. Машина сможет реагировать на ситуацию в режиме реального времени, практически моментально. Это открывает принципиально новые возможности во всех сферах жизни. Например, только на технологии 5G можно создать беспилотный транспорт. Она дает возможность удаленно контролировать высокочувствительных роботов, что позволит заменить людей на опасных производствах. Появится больше возможностей для оказания удаленной медицинской помощи.

Представьте, что даже сложные операции сможет делать хирург обычной районной больницы, но под руководством коллег из ведущих медицинских центров. Искусственный интеллект, с которым мы уже сегодня постоянно сталкиваемся в чат-ботах, если скорость обмена данными вырастет, сможет выполнять куда более сложные задачи и непосредственно участвовать в принятии решений в самых разных отраслях. Также технология 5G позволит массово внедрять беспилотные дроны не для развлечения, а, например, в качестве курьеров — доставщиков важных документов или ценных грузов. А в перспективе — кто знает — может быть, роботизированный летающий курьер будет доставлять вам пиццу из ближайшей закусочной? Думаете — фантастика? Вспомните — двадцать лет назад обыкновенный смартфон казался чем-то немыслимым, а услышав про электронный документооборот, юрист или бухгалтер покрутил бы пальцем у виска.

Виртуальная помощь

Еще одно направление, которое получит толчок к развитию при массовом использовании технологии 5G, — это дополненная реальность, которая может быть использована в самых разных сферах — от развлечений и туризма до медицины и конструирования сложных механизмов.

В Москве уже не первый год «виртуальные помощники» помогают туристам узнать город (кстати, в рамках соглашения между правительством столицы и МТС решено развивать эту сферу и дальше).

Так, по пушкинским местам виртуальную экскурсию проведет двойник великого поэта. И это только начало. Дальше часто скучные аудиогиды повсеместно будут заменены виртуальными экскурсоводами — двойниками великих личностей, появится возможность увидеть шедевры мировой культуры, не выходя из собственной квартиры. Также технология дополненной реальности позволит собственными глазами увидеть, как менялось то или иное место — например, Красная площадь — путем наложения старинных изображений на современное фото. Но это — только вершина айсберга.

Есть еще медицина — путем визуализации точной модели того или иного человеческого органа врач сможет намного точнее и куда более безболезненно поставить диагноз.

В промышленности же, при создании сложных механизмов и приборов, эта технология и вовсе позволяет ускорить процесс сборки на 40– 60 процентов. А это означает реальную перспективу для наращивания производственных мощностей.

Все это — то самое будущее, которое мы еще недавно видели в фантастических фильмах. И оно становится реальным уже сегодня, на наших с вами глазах. Вспомните, как поется в старой советской песне: «Вкалывают роботы! Счастлив человек!»

Читайте также: Против взлома есть приемы. Населению пора повышать свою киберграмотность