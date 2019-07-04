Песня народная и фундаментальная

5 июля 1995 года песня «Моя Москва» была утверждена в качестве официального гимна российской столицы. «ВМ» поговорила с одним из самых известных исполнителей этой песни.

Впервые песню «Моя Москва» я исполнил примерно 40 лет назад. Но она всегда была в репертуаре наших традиционных советских исполнителей. Не эстрадных, а классических. Поскольку я работал солистом Гостелерадио, тогда я и начал ее исполнять. Она была в репертуаре каждого певца, исполняющего классические песни.

Она мне всегда очень нравилась. Песня сделана по всем канонам жанра: прекрасные стихи Лисянского и Аграняна, непревзойденная музыка Дунаевского, которая прекрасно раскрывала драматургию этих стихов.

Кроме прекрасных стихов и музыки, «Моя Москва» сама по себе соединяет две эпохи — войну и послевоенное время. Она объединила защитников Москвы, с одной стороны, и людей, которые трудились в тылу, в том числе на столичных предприятиях и заводах. Песня, несомненно, прижилась. На мой взгляд, были две знаковые песни советской эпохи — «Широка страна моя родная» и, конечно, «Дорогая моя столица».

Почему именно эта песня стала официальным гимном Москвы? Да, песен про Москву написано и исполнено огромное количество — те же «Златые купола» Олега Газманова, «Дорогие мои москвичи» Леонида Утесова. Но песня «Моя Москва» настолько масштабная, глубокая, фундаментальная, с потрясающими словами! Это суперпрофессиональное произведение. И потом — это марш, гимн. Песня создана по всем законам гимна, в его традициях. Абсолютно естественно, что именно она и стала гимном Москвы. Я исполняю ее каждый год на всех столичных крупных праздниках.

Кроме прекрасных стихов и музыки, «Моя Москва» сама по себе соединяет две эпохи — войну и послевоенное время Фото: Михаил Садчиков-младший, специально для "Вечерней Москвы"

Но это не значит, что песня стала официозом и исполняется только по каким-то официальным поводам. Скажу больше, это абсолютно народная песня. Сегодня есть народные песни — «День Победы», «Катюша», «Подмосковные вечера», «Надежда» Пахмутовой. В этом же ряду и «Я по свету немало хаживал», безусловно. Они присутствуют в жизни каждого человека в нашей стране. Это песни, которые знают, любят и поют все, во всех уголках страны. «Моя Москва» — одна из самых ярких, массовых.

Один из признаков того, что песня ушла в народ и стала любимой — ее перепевки. Знаю, что болельщики московского «Динамо», чьим болельщиком я всю жизнь являюсь, ее перепели. И она звучит уже немного по-другому. Но это здорово! Потому что это признак того, что песня стала одной из самых любимых, знаковых и востребованных. Это ведь говорит еще и о связи поколений, как бы банально это ни звучало. Мы не отказываемся от традиций, не предаем их забвению, помним свою историю — историю страны и нашего любимого города, в честь которого написана эта великолепная песня, ставшая гимном не только Москвы, но и нескольких поколений ее жителей.

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