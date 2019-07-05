Плацкартные вагоны без боковых полок могут появиться в России
«Федеральная пассажирская компания» («дочка» ОАО «Российские железные дороги») представила концепт плацкартного вагона без боковых полок.
В новом вагоне производства «Вагонреммаш» будет 40 спальных мест по 1,84 метра — при том, что в настоящее время длина полки в плацкартном вагоне составляет лишь 1,665 метра. Проектом предусмотрено в вагоне дополнительное багажное отделение и шкаф.
При этом в «Федеральной пассажирской компании» отмечают, что это лишь один из вариантов, который пока рассматривают, причем в планах перевозчика — выяснить мнение пассажиров о подобном вагоне, сообщает РИА Новости.
Ранее общественники пожаловались на резкое подорожание билетов в плацкартных вагонах в летний сезон, однако «Федеральная пассажирская компания» эту информацию опровергла, подчеркнув, что с конца 2018 года тарифы не менялись.
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