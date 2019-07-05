Украина заинтересовалась освоением Арктики совместно с Норвегией
Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил о возможности его страны стать еще одним «арктическим игроком».
Он отметил, что в настоящий момент Украина не имеет отношения к деятельности в Арктике.
— Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком, — подчеркнул дипломат во время визита на архипелаг Шпицберген.
Яцюк также добавил, что среди целей его визита было желание подтвердить намерения Украины инициировать активное сотрудничество с Норвегией по части освоения арктических территорий.
По словам посла, в последние несколько лет две державы укрепили «двусторонние связи как в политике, так и в сфере экономики и гуманитарной помощи». Об этом пишет газета High North News.
Читайте также: Политик объяснил, почему Россия и Украина не могут прийти к миру