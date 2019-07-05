Ракета «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный
С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Через несколько минут произошло отделение головной части от третьей ступени ракеты. После этого приблизительно через 50 минут разгонный блок доставит аппараты на их целевые орбиты.
Далее следующие три с половиной часа разгонный блок будет выводить спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, Швеции, Франции, Эстонии и Эквадора, а также российские аппараты «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат» на орбиты высотой порядка 580 и 530 километров.
В общей сложности, отметили в ведомстве, программа выведения «Метеора» и попутных аппаратов займет четыре с половиной часа. Об этом пишет РИА Новости.
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