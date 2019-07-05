Столетняя женщина раскрыла «гастрономический» секрет долголетия
Британка Мэри Эмерсон рассказала, что помогло ей дожить до ста лет.
По ее словам, ключом к долголетию оказалась возможность всегда питаться любимой едой. В случае с Эмерсон речь идет о сосисках в тесте собственного приготовления.
— У меня плохое зрение, но я по-прежнему занимаюсь любимым делом — выпекаю рулетики с колбасой. Позитивный настрой и любимое лакомство стали моим секретом долголетия, — рассказала жительница Великобритании.
По ее словам, колбасные изделия непременно должны быть высокого качества. Перед запеканием в тесте их надо мелко нарезать, чтобы было вкуснее, отмечает долгожительница.
Свой юбилей Эмерсон отпраздновала в минувшее воскресенье, 30 июня. На семейном застолье гостей она угощала фирменным блюдом. Об этом пишет Daily Mail.
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