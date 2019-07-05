Столичная полиция пресекла 24 террористических преступления в 2019 году
• 11:35 • 5 июля 2019
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Правоохранительным органам удалось снизить уровень преступности в столице
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Полиция пресекла в столице в первом полугодии 2019 года 24 террористических преступления. По данным ГУ МВД России по городу Москве, это в пять раз больше, чем в 2018 году.
За первые шесть месяцев 2019 года раскрыто более 3,5 тысячи преступлений, совершенных организованными преступными группировками.
Правоохранительным органам за указанный период удалось снизить уровень преступности. По данным ведомства, число грабежей снизилось на 4,9 процента, а количество разбоев составило 342, что на 20 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Число краж из квартир стало меньше на 111 случаев, сообщает ТАСС.
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