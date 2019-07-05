Зеленского попросили не показывать сериал «Сваты» на Украине
Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить трансляцию сериала «Сваты» на украинском телеканале «1+1».
Отметим, что показом известного сериала занимается студия Зеленского «Квартал 95». Ранее вышеуказанный телеканал запустил анонс «Сватов», которые были запрещены в стране в течение двух лет.
По словам Ильенко, глава государства уже не является ни продюсером, ни производителем сериала, поскольку он заступил на более высокий пост.
— И я считаю, что именно вы имеете возможность принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом — возвращение этого продукта в эфир или очистка информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства, — заявил глава Госкино. Об этом пишет РИА Новости.
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