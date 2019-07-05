Политолог оценил планы Украины по освоению Арктики
Политолог Владимир Брутер считает, что Украине необходимо совершить серьезный технологический прорыв, прежде чем строить планы по освоению Арктики.
5 июля посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил, что страна может начать активную работу в Арктическом регионе, передает RNS.
Яцюк также отметил, что прибыл на архипелаг для подтверждения намерений Киева активизировать сотрудничество с Норвегией по вопросам развития арктической деятельности. Также он планирует пообщаться с гражданами Украины, которые живут и работают на Шпицбергене.
Политолог Владимир Брутер считает, что у Киева нет денег и технических компетенций для освоения Арктического региона.
— Причем в ближайшее время у них с деньгами будет еще хуже, чем сейчас. Поэтому после парламентских выборов им придется думать, где взять деньги, а не как зайти в Арктику, — отметил эксперт в комментарии ФАН.
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