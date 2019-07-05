Банк России предупредил россиян о новом виде мошенничества через банкоматы
Центробанк РФ выявил новый вид мошенничества через банкоматы. Речь идет об использовании уязвимости сценариев обработки переводов денег. Злоумышленники проводят атаку с отменой транзакции с карты на карту.
Алгоритм финансовой махинации следующий: в банкомате выбирается операция перевода между физлицами, вводится номер карты получателя. Банк выполняет операцию и одновременно направляет два авторизационных сообщения, одно из которых приходит банку-получателю, а другое банку-отправителю.
Инициатор получает одобрение от обеих финансовых организаций также почти единовременно. Далее осуществляется фактический перевод: сумма на карте получателя возрастает и равнозначная сумма удерживается у отправителя.
Тем не менее сценарий перевода в банкомате на этом не заканчивается. Банкомат запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных средств за операцию. Если он отвечает отказом, то банк-инициатор отправляет сообщение о возврате денег в банк-отправитель и банк-получатель.
Так, «заморозка» средств снимается, хотя средства уже выведены получателем. Об этом пишет «Российская газета».
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