Park Live во второй раз пройдет на набережной парка Горького

На набережной столичного парка Горького во второй раз пройдет крупнейшее музыкальное событие — Park Live. Несколько лет подряд фестиваль объединяет меломанов. Каждый год десятки именитых коллективов и исполнителей приезжают в Москву, чтобы дать трехдневный концерт.

В прошлые годы на Park Live отметились Muse, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Lana Del Rey, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Massive Attack, Gorillaz, Die Antwoord, Paramore, Земфира, «Мумий Тролль» и многие другие. Они выступали на ВДНХ, московских стадионах и других городских площадках.

В этом году с 12 по 14 июля концертной зоной вновь станет набережная парка Горького. «ВМ» рассказывает о хедлайнерах фестиваля.

Одно из самых ожидаемых выступлений — это участие в Park Live Thirty Seconds to Mars. Его главные герои — Джаред и Шеннон Лето. Они продали более 15 миллионов копий альбомов во всем мире, и ежегодно их концерты проходят при переполненных залах и стадионах. А их рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса за самый продолжительный гастрольный тур в истории. Группа выступит 13 июля.

Bring Me The Horizon — группа, которая с легкостью собирает стадионы по всему миру, станет хедлайнером первого дня Park Live.

А в заключительный день меломанов порадует концерт Die Antwoord. В свое время они создали абсолютно новый стиль, собравший толпу последователей, а их работы звучат и выглядят стильно и продуманно.

Среди других участников — Nothing But Thieves, Rag'n'Bone Man, российский поэт и музыкант Дельфин, обладательница волшебного голоса Карен Мари Эрстед, известная нам как MØ, калифорнийцы FEVER 333, обладатели престижной награды NME за стремительный старт карьеры Pale Waves, квартет из Окленда SWMRS, группы AJR и Elder Island, дуэт MISSIO, известный своими проникновенными и эмоциональными песнями и другие.

«ВМ» выделила хедлайнеров всех трех дней:

12 июля

Bring Me The Horizon

Nothing But Thieves

SWMRS

13 июля

Thirty Seconds to Mars

Rag'n'Bone Man

Pale Waves

AJR

Elder Island

14 июля

DIE ANTWOORD

Дельфин

MØ

FEVER 333

Missio