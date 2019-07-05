Амстердам не примет Евровидение в следующем году
Столица Нидерландов Амстердам не сможет принять песенный конкурс Евровидение в 2020 году. Об этом сообщила мэр города Фемке Халсема.
Предполагаемая локация для проведения The Zippo Dome будет недоступна во время проведения музыкального соревнования. Перенести запланированные мероприятия не удалось. Отмечается, что власти города пытались найти другие места, но все они оказались заняты.
Ранее стало известно, что Гаага и Бреда также решили не принимать у себя конкурс. В гонке за проведение Евровидения продолжают участвовать такие города, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в августе, пишет издание NL Times.
Напомним: в этом году на Евровидении в Тель-Авиве победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade». Это была первая победа страны за последние 44 года.
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