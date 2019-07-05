Пенсионеры подали в суд на петуха за крики, мешающие спать по утрам
В департаменте Приморская Шаранта (Франция) проходит судебный процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окружающих.
По данным газеты Monde, в суд на крикливую птицу по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали их соседи — пожилая чета Бирон. Защита истцов требует взыскать компенсацию в размере одной тысячи евро, которую впоследствии хотят перевести в качестве помощи семьям моряков, погибших в море.
Любопытно, что Бироны и Фесо выясняют отношения уже в течение нескольких лет. Пенсионеры жаловались на громкого петуха еще весной 2017 года, требуя сделать так, чтобы птица угомонилась. Однако поддержку оказали хозяйке Мориса — были созданы две петиции, которые поддержали приблизительно 155 тысяч человек.
На очередное заседание суда 4 июля не пришли ни истцы, ни сам пернатый «подсудимый». Ключевой темой прений стал вопрос о том, чем является коммуна, где живут обе четы, — сельской или городской местностью. Адвокат истцов выразил уверенность, что его подзащитные проживают не в селе, а в зоне пригородных особняков.
Ожидается, что суд примет решение по делу 5 сентября.