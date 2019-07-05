Авиадебошир задержан в аэропорту Домодедово
• 16:47 • 5 июля 2019
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Дебошира доставили в дежурную часть
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово дебошира, устроившего драку на борту рейса Доха — Москва. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Установлено, что 45-летний мужчина на борту размахивал руками, приставал к пассажирам, дрался и не реагировал на замечания. Результаты медосвидетельствования показали, что в его крови присутствует алкоголь на уровне 0,38 промилле.
Дебошира доставили в дежурную часть, в его отношении составлен административный протокол, передает ТАСС.
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