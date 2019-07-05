Эксперт: Шансы на удовлетворение исков «Нафтогаза» минимальны
Требование Украиной компенсаций за возможное прекращение газового транзита не имеет судебных перспектив. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 5 июля заявил, что компания намерена требовать компенсацию в суде, если транзит газа через территорию Украины после 2019 года будет прекращен.
Витренко подчеркнул, что компания заинтересована в сохранении транзита российского газа.
Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что компания предупредила европейских партнеров о возможности прекращения транзита газа в первом квартале 2020 года, передает Nation News.
Юридические позиции «Нафтогаза» в таких исках крайне слабы, а шансы на удовлетворение претензий стремятся к нулю, отмечает Митрахович, передает rueconomics.ru.
— Украинские чиновники могут подавать сколько угодно исков — это не гарантия, что эти суды будут выиграны. В исках «Нафтогаза» порой не просматривается даже логики, но руководители украинской компании продолжают загружать ими суды, — отметил эксперт.
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