Названа возможная причина краха цивилизации майя
Ученые из Чикагского университета предположили, что возможной причиной краха цивилизации майя могла стать зависимость от кукурузы.
Исследователи провели анализ останков 50 человеческих захоронений, обнаруженных в Белизе. В частности, они измерили значения стабильных изотопов и азота. Данный опыт позволил выявить, чем именно питались майя.
Анализ показал, что большую часть рациона населения составляла кукуруза. Причем это касалось как обычных, так и знатных жителей. Зависимость от этого продукта сыграла с народом майя плохую шутку. В период продолжительной засухи вся кукуруза погибла, что привело к голоду среди населения и дальнейшему краху целой цивилизации, считают ученые.
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