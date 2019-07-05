Торговый центр эвакуируют из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве
• 17:18 • 5 июля 2019
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На месте работают пожарно-спасательные подразделения
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Из-за возникшего в пятницу, 5 июля, пожара на автомобильной газозаправочной станции в Новой Москве эвакуируют торговый центр. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по столице.
На заправочной станции горят две бытовки и две емкости. Кроме того, там находятся три емкости с горючим и автомобиль с цистерной. Торговый центр располагается в ста метрах от возгорания, из него эвакуируют посетителей и сотрудников.
Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, ему присвоен второй ранг сложности, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в результате возгорания пострадал один человек.
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