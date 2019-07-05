Алена Водонаева рассказала об отдыхе в Калифорнии
• 17:30 • 5 июля 2019
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Алена Водонаева отметила, что обожает Калифорнию
Фото: из личного архива Алены Водонаевой
Алена Водонаева отправилась на отдых в Калифорнию вместе с сыном Богданом. Звезда реалити-шоу «Дом-2» опубликовала в соцсетях фото около океана, передает «Утро.ру».
— Прекрасный и любимый, опасный и привлекательный океан. Счастье — быть здесь, — отметила она.
Водонаева добавила, что забрала бы сюда всех поклонников, чтобы все поняли, за что она любит Калифорнию.
Подписчики оценили прекрасные виды океана и пожелали звезде хорошо провести время и отдохнуть.
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