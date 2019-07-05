Первые два маршрута МЦД запустят в ноябре
Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск запустят в ноябре. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Олег Тони в ходе Московского урбанистического форума.
На первом этапе движение поездов будет совмещено с пригородными электричками. Интервал между поездами составит пять–шесть минут в час пик.
— С учетом новейшего подвижного состава и обеспечения хороших сервисов все это будет работать, вот уже первые два диаметра мы запускаем в ноябре этого года. По кольцу с ноября мы поедем с четырехминутным интервалом, — сказал Олег Тони.
Он добавил, что все линии, связанные с диаметрами, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить поезда МЖД и электрички.
Читайте также: Максим Ликсутов: Запуск МЦД позволит увеличить скорость и частоту движения поездов