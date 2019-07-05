Проект крупнейшей велопарковки в мире показали на Московском урбанистическом форуме

5 июля на одной из площадок Московского урбанистического форума состоялась презентация проекта крупнейшей в мире велопарковки. Ее провел Йост Эктор — генеральный директор голландской компании Ector Hoogstad, которая разработала этот проект.

Для размещения парковки выбрана территория, расположенная под центральной площадью вокзала в голландском городе Утрехте. Она способна вместить 12,5 тысячи единиц двухколесного транспорта. Часть парковки уже заработала. Полностью ее запустят в августе.



— Велосипеды будут храниться на двух уровнях. Внутри высокие потолки, уделили внимание качественному освещению и акустике. К примеру, стены внутри облицованы деревом — такой материал позволяет гасить громкие звуки, — рассказал Йост Эктор. — Одним из ярких элементов парковки стала крыша в форме канапе. Она стал новым символом города.



Перемещаться по парковке велосипедисты смогут в любых направлениях. Здесь также установлена специальная маркировка, которая даст понять, занято место или нет.



Благодаря огромному гаражу удастся упорядочить хаотичную парковку велосипедов. По данным Йоста Эктора, в среднем на одну семью в Голландии приходятся 2 велосипеда. Поэтому строительство новых парковок актуально для страны.



— Одно время у нас даже действовали льготы для тех, кто пользовались велосипедами каждый день, — рассказал эксперт.



Развитие велосипедной инфраструктуры, по его словам, — важная задача для городов. Это велодорожки, парковки, транспортные хабы, продуманная система безопасного движения.



— Это сложная задача. Однако результат стоит того, — говорит Йост Эктор. — Все это позволит улучшить мобильность, связь между районами. В Голландии все ездят на велосипедах вне зависимости от статуса. Москве только предстоит развивать это направление.



Польза от использования велосипедов, по его словам, очевидна.



— Сокращаются выбросы в атмосферу, повышается общий уровень благосостояния жителей. А постоянные занятия спортом позитивно сказываются на состоянии здоровья горожан, — подчеркнул Эктор.



Как отметил в ходе презентации проекта советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Алексей Митяев, в этом году парковка в Утрехте была удостоена в одной из номинаций престижной премии MIPIM Awards 2019.



— Это первая велосипедная парковка, которая получила такую премию. Это говорит о том, что велосипедное движение набирает все большую популярность в мире, — сказал Митяев.



В столице сегодня развиваются системы городского проката. В доступе — пять тысяч велосипедов, в том числе электрических. Также работают более 500 станций проката. В этом году, согласно прогнозам Департамента транспорта Москвы, москвичи и гости столицы совершат более 5,5 миллиона поездок. Кроме того, в прошлом году была запущена система городской аренды электросамокатов.

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