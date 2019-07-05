Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы

Уже несколько месяцев футболист Дмитрий Тарасов судится со своей бывшей супругой Оксаной из-за алиментов. Его долг составляет почти 15 миллионов рублей. Спортсмен пытался оспорить решение суда, чтобы сократить сумму выплат, однако не явился на слушание, сославшись на плохое самочувствие.

У Тарасова действительно есть проблемы со здоровьем — недавно ему сделали операцию на ноге. Из-за этого спортсмен вынужден передвигаться на костылях. Но это не помешало ему прийти на свадьбу рэпера T-killah. Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.

Позже в Сети появился ролик, на котором видно, как Тарасов проводит время на свадьбе друга. В кадре он улыбается и даже весело прыгает, несмотря на наложенный на ногу гипс.

Как заметил адвокат Оксаны Сергей Жорин, Тарасов сам своими действиями помогал бывшей жене выиграть у него суды. Вот и в очередной раз опубликованные видео со свадьбы помогли Оксане.

— Они нам помогли доказать факт отсутствия каких-то серьезных заболеваний в качестве основания для откладывания слушания, — сказал Жорин, при этом иронично поблагодарив Тарасова. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Дмитрию Тарасову 32 года. В первом браке с Оксаной у него родилась дочь Ангелина. Затем футболист был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой. Сейчас Тарасов женат на Анастасии Костенко, пара воспитывает дочь Милану.

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