Трассу Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре
Платная скоростная трасса М11 Москва — Санкт-Петербург полностью будет открыта в октябре. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.
— Все идет по графику, введут в октябре, — сказал он.
По словам Астахова, оставшиеся два этапа строительства трассы запланированы на август и октябрь, передает ТАСС.
Ранее первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов заявлял, что трасса М11 будет открыта до 29 сентября.
Скоростная трасса М11 соединит МКАД с Кольцевой автодорогой вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 километров. Проезд по ней от Москвы до Санкт-Петербурга займет не более пяти с половиной часов, а стоимость проезда составит менее двух тысяч рублей.
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