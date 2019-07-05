Избитую девочку из Ингушетии доставили в Москву
• 22:33 • 5 июля 2019
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Ребенка доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии доставили в Москву для дальнейшего лечения. Самолет прилетел в столицу вечером в пятницу, 5 июля.
Ребенка сопровождает уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии. По прибытии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии девочку осмотрит лично глава медучреждения Леонид Рошаль, сообщает телеканал «Москва 24».
Напомним, в четверг, 4 июля, в больницу Назрани была доставлена семилетняя девочка со множеством телесных повреждений. Ребенок жил после смерти родителей у тети, она объяснила наличие травм случайностью. По данному факту Следственный комитет республики возбудил уголовное дело. Тетя девочки задержана.
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