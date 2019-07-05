Великая ягодная держава

Конец рабочей недели ознаменовался призывом Минсельхоза отдать ему на откуп сбор даров природы. Ну, не так откровенно, конечно. Рацпредложение, в котором ведомство предлагает наделить его полномочиями по «регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений» оформлено как проект постановления и опубликовано на портале правовых инициатив. Аргументы, естественно, самые благие.

Экономика-де страдает от несовершенства правового регулирования в сфере собирательства, участники рынка не мотивированы шариться по лесам в поисках ягод и кореньев, экспортные потоки никакущие, а запасов, наоборот, немерено (8,5 миллиона тонн ежегодно, из которых использованы только 6 процентов). В общем, в условиях усыхания нефтяных фонтанов самое время обратить свой взор на березы и то, что под ними.

Волна народного гнева, прокатившаяся после этого в Интернете, заставила министерство пойти на попятную и выступить с разъяснением. Речь, мол, только о регулировании. Никто грибников по лесам гонять не будет, систему «Платон» на лесных тропах внедрять не собираются, с УЗИ желудка на входе-выходе из чащобы погодят (это для тех, кто вздумает объесть Минсельхоз прямо на месте). И вообще обидны нам ваши подозрения.

Волна народного гнева, прокатившаяся после этого в Интернете, заставила министерство пойти на попятную и выступить с разъяснением Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

И все бы ничего, но проект-то — вот он, туточки. Про контроль, штрафы и инспекторов с берданками там действительно ничего. Но где вы видели регулирование без контроля? Особенно у нас. Да и слова про господдержку заготбизнеса навевают... Так и видится уже какое-нибудь ПАО «Росгриб», которое одной рукой загребает денежки из бюджета, а другой выщелкивает мелких сошек с сытной рыночной поляны.

Недовольство по поводу 6 процентов тоже, если честно, напрягает. Задача, надо полагать, довести показатели до знатной соточки? Чтоб ни грибочка, ни ягодки бесхозно в лесу не торчало? «Рекордный урожай мицелиевых собрали в этом году труженики ПАО, подняли экспортные показатели до несусветных высот». Бизнес на природных ресурсах он ведь такой — не бессмысленный, но беспощадный. Экологию-то, напрочь порушенную паразитированием на недрах, восстанавливать кто будет? Зверей, передохших от бескормицы, реанимировать? Нет ответа.

В общем, никто не спорит: экспорт — вещь полезная и крайне позитивная. С одной лишь оговоркой — когда этот экспорт несырьевой. А собирательство — оно не из будущего, оно из первобытного прошлого. С ним великую державу не построишь. Будь она хоть трижды ягодной.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»