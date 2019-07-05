Мужчины открыли стрельбу по отказавшимся знакомиться с ними девушкам
• 22:45 • 5 июля 2019
Поделиться:
0
doc763da19x8x39wr7iky7
Полиция разыскивает стрелявших мужчин по приметам
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
На улице Минской возник конфликт со стрельбой между двумя мужчинами и молодыми девушками. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МВД по столице в пятницу, 5 июля.
— Мужчины пытались познакомиться (со слов девушек), но получили отказ. Тогда они произвели в их сторону несколько выстрелов из травматического пистолета, — сказали в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полиция разыскивает стрелявших мужчин по приметам.
Читайте также: СК проверяет информацию о стрельбе на детской площадке в Москве
Теги:
23:145 июля 2019
22:335 июля 2019
22:125 июля 2019
22:045 июля 2019
21:525 июля 2019
21:365 июля 2019
21:155 июля 2019
20:275 июля 2019
19:305 июля 2019
19:225 июля 2019
19:125 июля 2019
19:055 июля 2019
18:565 июля 2019
18:405 июля 2019
18:405 июля 2019
18:275 июля 2019
18:205 июля 2019
17:555 июля 2019
17:505 июля 2019
17:135 июля 2019
17:065 июля 2019
16:585 июля 2019
16:475 июля 2019
16:335 июля 2019
16:145 июля 2019
15:535 июля 2019
15:515 июля 2019
15:355 июля 2019
14:315 июля 2019
13:485 июля 2019
13:475 июля 2019
12:475 июля 2019
12:475 июля 2019
12:415 июля 2019
12:325 июля 2019
12:285 июля 2019
12:245 июля 2019
12:195 июля 2019
12:085 июля 2019
12:055 июля 2019
11:525 июля 2019
10:275 июля 2019
09:585 июля 2019
09:455 июля 2019
09:315 июля 2019
08:595 июля 2019
08:355 июля 2019
08:215 июля 2019
08:065 июля 2019
07:505 июля 2019
06:555 июля 2019
06:385 июля 2019