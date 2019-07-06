Руины Вавилона внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
• 01:39 • 6 июля 2019
Поделиться:
0
doc763flp3h4n7bitplksr
Соответствующее решение было принято по итогам сессии комитета всемирного наследия
Фото: Взято из Facebook ЮНЕСКО (unescorussian)
Расположенные в Ираке руины древнейшего города Вавилона были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили на официальном сайте организации.
Соответствующее решение было принято по итогам прошедшей в Баку 43-й сессии комитета всемирного наследия.
— Центр сменяющих друг друга империй при таких правителях, как Хаммурапи и Навуходоносор, Вавилон представляет собой высшее проявление творческих способностей Нововавилонского царства, — указано в сообщении.
В ЮНЕСКО отметили, что висячие сады Семирамиды, являющиеся одним из семи чудес света, оказали большое влияние на мировую религиозную и художественную культуру.
Читайте также: Хохлома и Большой театр: что стоит добавить в список культурного наследия ЮНЕСКО
02:286 июля 2019
02:036 июля 2019
01:396 июля 2019
23:145 июля 2019
22:335 июля 2019
22:125 июля 2019
22:045 июля 2019
21:525 июля 2019
21:365 июля 2019
21:155 июля 2019
20:275 июля 2019
19:305 июля 2019
19:225 июля 2019
19:125 июля 2019
19:055 июля 2019
18:565 июля 2019
18:405 июля 2019
18:405 июля 2019
18:275 июля 2019
18:205 июля 2019
17:555 июля 2019
17:505 июля 2019
17:135 июля 2019
17:065 июля 2019
16:585 июля 2019
16:475 июля 2019
16:335 июля 2019
16:145 июля 2019
15:535 июля 2019
15:515 июля 2019
15:355 июля 2019
14:315 июля 2019
13:485 июля 2019
13:475 июля 2019
12:475 июля 2019
12:475 июля 2019
12:415 июля 2019
12:325 июля 2019
12:285 июля 2019
12:245 июля 2019
12:195 июля 2019
12:085 июля 2019
12:055 июля 2019
11:525 июля 2019
10:275 июля 2019
09:585 июля 2019
09:455 июля 2019
09:315 июля 2019
08:595 июля 2019
08:355 июля 2019
08:215 июля 2019
08:065 июля 2019