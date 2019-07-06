Известный дрессировщик погиб во время репетиции с тиграми
• 02:36 • 6 июля 2019
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Инцидент произошел в городе Триджано, расположенном на юго-востоке Италии
Фото: www.pixabay.com
Известный 61-летний итальянский дрессировщик Этторе Вебер погиб во время одной из цирковых репетиций. На него напали несколько тигров, сообщает портал The Local Italy.
Инцидент произошел в городе Триджано, расположенном на юго-востоке Италии. Сначала дрессировщика атаковало одно животное, к которому потом присоединились еще три. Когда в клетку смогли пробраться сотрудники спасательных служб и работники цирка дрессировщик был уже мертв.
Этторе Вебер посвятил тиграм всю свою жизнь. На данный момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства, которые привели к трагедии.
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