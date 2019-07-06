Количество бюджетных мест в российских вузах могут увеличить
В российских вузах может быть на 25 процентов увеличено количество бюджетных мест. С соответствующим предложением к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову обратился член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
По словам депутата, с текущими показателями снижения количества бюджетных мест к 2024 году их число может снизиться с 518,4 тысячи до 432,2 тысячи.
— В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. Вами предложена новая методика распределения КЦП но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000, — указано в тексте письма.
Борис Чернышов подчеркнул, что благодаря увеличению бюджетной квоты многие талантливые молодые люди получат шанс самореализоваться, передает РИА Новости.
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