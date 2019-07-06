СМИ: Галкин зарабатывает в пять раз больше Петросяна
В средствах массовой информации появились сведения о том, сколько звезды российского юмора получают за ведение корпоративных мероприятий.
Оказалось, что супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин берет за такие концерты в пять раз больше, чем, к примеру, Евгений Петросян.
Звезда «Аншлага» получает за корпоратив от 700 тысяч рублей. Гонорар же Галкина составляет 50 тысяч долларов. В пересчете — 3 миллиона 581 тысяча рублей.
«Комсомольская правда» рассказывает о «корпоративных» заработках и других артистов. Например, Александр Ревва получает за концерт от двух миллионов рублей, артисты «Кривого зеркала» — по 150–300 тысяч, звезды «Аншлага» — от 200 до 400 тысяч.
Другие расценки у известных коллективов.
Например, три–четыре артиста «Уральских пельменей» готовы развлекать гостей мероприятия в течение часа за полтора–два миллиона рублей на всех.
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