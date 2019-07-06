Двух человек спасли после падения машины в Яузу
• 09:43 • 6 июля 2019
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Пожарно-спасательными подразделениями была оказана помощь в подъеме двух человек из реки
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Автомобиль с двумя людьми в салоне упал в реку Яузу на территории центра Москвы. Представители пресс-службы ГУ МЧС по городу сообщили, что спасатели вытащили их из воды.
Происшествие случилось рядом с домом 2 в районе Николоямской набережной. Сообщение об упавшем в реку автомобиле поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице в 8:22.
— Пожарно-спасательными подразделениями была оказана помощь в подъеме двух человек из реки, — передает сообщение пресс-службы ведомства агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что при происшествии никто не пострадал.
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